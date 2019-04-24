Коутиньо может перейти в «Ювентус»

Полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Филиппе Коутиньо в ближайшее трансферное окно может сменить клубную прописку, сообщает Calciomercato. По информации издания, он входит в сферу интересов «Ювентуса». Сообщается, что в Турине бразилец должен заменить аргентинца Пауло Дибалу, намеренного уйти.



Коутиньо перешёл в «Барселону» зимой 2018 года. Переход из «Ливерпуля», который игрок покинул после конфликта, обошёлся каталонскому клубу в € 135 млн. Этот трансфер стал рекордным для «Барселоны».

Филиппе с 2013 по 2018 год играл за «Ливерпуль», после чего перешёл в «Барселону». В нынешнем сезоне испанской Примеры полузащитник забил пять голов и отдал две результативные передачи в 32 матчах. Также на его счету две жёлтые карточки.