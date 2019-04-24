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Погба сообщил партнёрам по «Манчестер Юнайтед» о намерении перейти в «Реал»

Погба сообщил партнёрам по «Манчестер Юнайтед» о намерении перейти в «Реал»
Футбол / Англия

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба сообщил своим партнёрам по команде, что хочет перейти в «Реал», утверждает L’Equipe. Контракт 26-летнего футболиста с манкунианским клубом рассчитан до лета 2021 года, однако Поль не намерен его продлевать.

По информации издания, француз недоволен тем, что «Манчестер Юнайтед» не способен гарантировать себе твёрдое место в Лиге чемпионов, не говоря уже о борьбе за трофеи. Если манкунианцы не попадут в четвёрку сильнейших по итогам сезона в АПЛ, уход Погба будет решённым делом.

В нынешнем сезоне в составе «Манчестер Юнайтед» на счету Погба в 43 матчах 16 результативных и 11 голевых передач. Трансфер футболиста оценивается суммой выше € 100 млн.

После поражения от «Эвертона» подопечные Уле-Гуннара Сульшера занимают шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги, находясь в трёх очках от зоны Лиги чемпионов.

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