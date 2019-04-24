«Атлетико» не собирается продлевать контракты с Годином и Ф. Луисом

Футболисты «Атлетико» Диего Годин и Филипе Луис, скорее всего, покинут стан мадридского клуба после окончания нынешнего сезона, сообщает Marca. У обоих возрастных игроков истекают сроки контрактов, и «Атлетико» не собирается их продлевать.



В мадридской команде принято не предлагать игрокам старше 30 лет соглашения на срок более одного года. 33-летние футболисты ещё с января нынешнего года получили право вести переговоры с другими клубами.

Ранее в СМИ сообщалось, что Годин близок к переходу в «Интер». Также известно, что летом «Атлетико» покинет защитник Лукас Эрнандес, который уже подписал контракт с «Баварией». Кроме того, неизвестна судьба Хуанфрана, который имеет контракт с мадридцами до лета 2020 года.