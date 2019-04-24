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«Енисей» победил «Оренбург» в матче «молодёжек» благодаря двум голам в концовке

«Енисей» победил «Оренбург» в матче «молодёжек» благодаря двум голам в концовке
Футбол / РПЛ

В 25-м туре молодёжного первенства «Енисей» принимал «Оренбург». Матч состоялся на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершился победой хозяев со счётом 2:0.

Ни одной из команд не удавалось поразить ворота соперника вплоть до концовки матча. Лишь на 87-й минуте игроки «Енисея» смогли открыть счёт. На 2-й добавленной минуте хозяева удвоили своё преимущество, поставив точку в противостоянии.

«Енисей», набрав 28 очков, остался на 12-м месте в турнирной таблице молодёжного первенства и увеличил отрыв от 12-й строчки до 10 очков. «Оренбург» (15) – 15-й. С полной таблицей можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Енисей» в следующем туре сыграет в гостях с «Локомотивом», а «Оренбург» на своём поле встретится с тульским «Арсеналом».

Россия - Молодёжное первенство. 25-й тур
24 апреля 2019, среда. 08:00 МСК
Енисей-мол.
Красноярск
2 : 0
Оренбург-мол.
Оренбург
1:0 – Марин – 87, 2:0 – Раздорских – 90+2
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