«Ахмат» — «Краснодар»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

Сегодня, 24 апреля, на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном состоится матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Краснодар». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.



Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ахмат» — «Краснодар» на «Чемпионате»



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым из Москвы. Ассистентами главного судьи станут Андрей Болотенков и Валентин Мурашов. В роли резервного рефери выступит Алексей Сухой.



«Ахмат», набрав 33 очка в 24 турах, занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (42) — третий.

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