Коноплянка получил травму на тренировке и пропустит до трёх недель

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка получил травму на тренировке. 29-летний футболист пропустит две-три недели, сообщает Bild. Скорее всего, украинский игрок сможет вернуться на поле до конца нынешнего сезона.



В этом сезоне Коноплянка провёл за «Шальке» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.

Ранее в СМИ сообщалось, что немецкий клуб готов продать Коноплянку за сумму € 3-5 млн. На эту сумму влияет окончание контракта летом 2020 года, а также зарплата хавбека в размере € 4,5 млн в год. Напомним, что «Шальке» подписал контракт с украинским футболистом за € 12,5 млн в 2017 году.

«Шальке» после 30 туров занимает в турнирной таблице Бундеслиги 15-е место.