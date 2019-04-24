«Спартак» разгромил «Арсенал» в молодёжном первенстве со счётом 5:0

Подошёл к концу матч 25-го тура молодёжного первенства России «Арсенал» – «Спартак». Встреча прошла на стадионе ДЮСШ «Арсенал» в Туле и завершилась победой гостей со счётом 5:0.



Красно-белые вышли вперёд на 26-й минуте усилиями защитника Никиты Моргунова. Спустя семь минут полузащитник Дмитрий Маркитесов удвоил преимущество «Спартака». В начале второго тайма, на 47-й минуте, хавбек гостей Максим Данилин довёл счёт до разгромного. До конца матча «Спартак» успел отличиться ещё дважды – на 57-й минуте дубль оформил Маркитесов, а на 75-й минуте точным ударом отметился защитник Руслан Литвинов.



«Спартак» набрал 50 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице молодёжного первенства, уступая лишь ЦСКА (61). «Арсенал» (47) – четвёртый.