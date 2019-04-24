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«Спартак» разгромил «Арсенал» в молодёжном первенстве со счётом 5:0

«Спартак» разгромил «Арсенал» в молодёжном первенстве со счётом 5:0
Футбол / РПЛ

Подошёл к концу матч 25-го тура молодёжного первенства России «Арсенал» – «Спартак». Встреча прошла на стадионе ДЮСШ «Арсенал» в Туле и завершилась победой гостей со счётом 5:0.

Красно-белые вышли вперёд на 26-й минуте усилиями защитника Никиты Моргунова. Спустя семь минут полузащитник Дмитрий Маркитесов удвоил преимущество «Спартака». В начале второго тайма, на 47-й минуте, хавбек гостей Максим Данилин довёл счёт до разгромного. До конца матча «Спартак» успел отличиться ещё дважды – на 57-й минуте дубль оформил Маркитесов, а на 75-й минуте точным ударом отметился защитник Руслан Литвинов.

«Спартак» набрал 50 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице молодёжного первенства, уступая лишь ЦСКА (61). «Арсенал» (47) – четвёртый.

Россия - Молодёжное первенство. 25-й тур
24 апреля 2019, среда. 13:00 МСК
Арсенал-мол.
Тула
0 : 5
Спартак-мол.
Москва
0:1 – Моргунов – 26, 0:2 – Маркитесов – 33, 0:3 – Данилин – 47, 0:4 – Маркитесов – 57, 0:5 – Литвинов – 75
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