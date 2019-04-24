Тимати в новом клипе предстал на фоне надписи «Глушак — иуда»

Популярный рэп-исполнитель Тимати на своём канале в YouTube представил новый клип.

Он сделан на песню «Помнишь», которую артист посвятил своему коллеге и другу Ратмиру Шишкову, погибшему 12 лет назад в автокатастрофе. В одной из сцен ролика Тимати появился на фоне здания, на котором просматривалась надпись «Глушак — иуда». Ранее она была оставлена фанатами «Спартака», которые конфликтуют с капитаном своей команды Денисом Глушаковым.

Клип доступен на YouTube-канале Тимати.

Напомним, конфликт между Глушаковым и фанатами «Спартака» тянется с осени прошлого года. Болельщики обвиняют футболиста в том, что тот выступил одним из инициаторов ухода из команды бывшего главного тренера — итальянца Массимо Карреры.