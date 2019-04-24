Полоз, Бухаров и Беленов — в составах на матч «Рубин» — «Уфа»

«Рубин» и «Уфа» объявили стартовые составы на очный матч 25-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на «Казань-Арене». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Лапочкиным. Помогать ему будут Алексей Лунёв и Андрей Веретешкин. Роль резервного судьи доверена Роману Сафьяну. Начало матча — в 19:30 мск.

"Рубин": Коновалов, Цаллагов, Уремович, Камболов, Сорокин, Калинин, Могилевец, Коновалов, Подберёзкин, Полоз, Бухаров.

"Уфа": Беленов, Аликин, Никитин, Живоглядов, Круговой, Йокич, Пауревич, Ванек, Карп, Игбун, Вомбергар.

В турнирной таблице чемпионата России «Рубин» занимает 10-е место с 30 очками в активе. «Уфа» располагается на 14-месте. Команда Вадима Евсеева набрала 21 очко.