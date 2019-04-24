М. Кержаков: Луческу — самый топовый тренер из тех, кого я встречал в карьере

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился мнением о бывшем наставнике петербургской команды Мирче Луческу.



«Если Луческу попал в список топ-50 тренеров за историю футбола, значит он заслуживает этого. По футбольным знаниям это самый топовый человек, которого я встречал за карьеру. Когда была игра с «Тамбовом» на Кубок, он пришёл с кипой листков, написанных от руки: сам описал состав «Тамбова», команды первой лиги. Он расписал каждого игрока. Вот, например, вратарь: рост такой-то, слабые стороны – играет плохо на выходах, на

нижние мячи складывается, левая нога сильная, правая – слабая. Левый защитник – левой ногой подает сюда, подключается здесь… И каждого игрока из клуба «Тамбов» Луческу, у которого столько титулов, расписал и разложил. Я такого не встречал. Это человек, который 24/7 в футболе», — сказал Кержаков в интервью, опубликованном на YouTube-каналe «Lookyanov».