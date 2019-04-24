Джикия и Гапонов, скорее всего, выйдут в старте «Спартака» в матче с «Арсеналом»

Как стало известно «Чемпионату», в стартовом составе «Спартака» на матч 25-го тура РПЛ с тульским «Арсеналом», скорее всего, выйдут защитники Георгий Джикия и Илья Гапонов. Это связано с тем, что из-за травм участия в матче не примут Илья Кутепов, Сальваторе Боккетти и Самуэль Жиго.

Главный тренер красно-белых Олег Кононов на протяжении всей недели наигрывал в центре обороны именно связку Гапонов — Джикия. Наставник сообщил Гапонову, что тот должен быть готов выйти в стартовом составе в завтрашней игре.

По информации «Чемпионата», игру с «Арсеналом» пропустит Николай Рассказов.

Гапонов выходил в стартовом составе «Спартака-2» в семи последних играх и отыграл их без замен. Сегодняшний матч с «Тюменью» он пропустил.