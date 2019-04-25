Дзюба — о звании «Лучший игрок»: хорошо, что страна стала понимать в футболе

Форвард «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу над «Динамо» (2:0) в матче 25-го тура РПЛ.

«Полученный «Золотой мяч» займёт в моём доме первое место, потому что «Лучший игрок России» — это такая награда, которая… Это признание. Очень рад. Не то чтобы была цель её выиграть, но получить такую награду дорогого стоит. И очень хорошо, что страна стала хорошо разбираться в футболе.

Что касается гола, то посвятил его сыну. Сегодня у старшего сына день рождения — ему 6 лет. Там написано: «С днём рождения, сынок». Что касается игры с «Динамо», то мы гнули свою линию. У них был один момент, когда Лунёв спас нас, а в целом они вышли играть на ничью — восемь разрушителей, пять защитников. Они до этого играли в очень интересный, атакующий футбол, просто реально не везло, у них было очень много моментов. Очень такая команда интересная, но сегодня они вышли — просто видно было — играть на ничью, просто разрушать. И хорошо, что нам удалось забить», — сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе «Зенита».