Мусаев: «Краснодар» ещё не до конца восстановился после игры с «Зенитом»

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал результат матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась со счётом 1:1.

«У нас небольшая обойма футболистов, травмы и дисквалификации сказываются на нас. В первом тайме показали не лучшую игру, долго переключались из атаки в оборону и наоборот. Во втором тайме смогли переломить ситуацию, забили гол, были ещё хорошие моменты и подходы.

В целом, мы ещё не до конца восстановились после игры с «Зенитом», нам не хватало эмоций. «Ахмат» — качественная команда, играть в Грозном всем тяжело. Считаю, что ничейный счёт закономерен, и отражает то, что происходило на поле», — приводит слова Мусаева пресс-служба «Ахмата».

Грозненский «Ахмат» набрал 34 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Краснодар» (43) — на 4-м месте в таблице чемпионата России. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 54 очка в 25 матчах.