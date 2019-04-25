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Гол Руни со штрафного принёс «Ди-Си Юнайтед» победу над «Коламбусом»

Гол Руни со штрафного принёс «Ди-Си Юнайтед» победу над «Коламбусом»
Футбол / Прочие турниры

В матче регулярного чемпионата MLS «Ди-Си Юнайтед» с минимальным счётом на выезде обыграл «Коламбус Крю». Единственный гол забил английский форвард гостей Уэйн Руни, отличившись прямым ударом со штрафного.

Посмотреть видеообзор матча можно на «Чемпионате».

В параллельной встрече «Сиэтл Саундерс» дома поделил очка с «Сан-Хосе Эртквейкс» — 2:2. У хозяев отличились Келвин Лердам и Гарри Шипп, у гостей дубль оформил Ши Салинас.

В другом матче «Миннесота Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси» так и не открыли счёт.

В ещё одной игре тура «Нью-Йорк Сити» дома взял верх над «Чикаго Файр» благодарю голу Валентина Кастельяно. Бывший полузащитник «Москвы» Максимилиано Моралес не забил второй пенальти за два матча.

В параллельной встрече «Монреаль Импэкт» на выезде разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» — 3:0. Дубль оформил Энтони Джексон-Хэмел, ещё один гол на счет Шамита Шома.

MLS - Высшая лига футбола
25 апреля 2019, четверг. 02:30 МСК
Коламбус Крю
Коламбус
0 : 1
Ди-Си Юнайтед
Вашингтон
0:1 – Руни – 27
MLS - Высшая лига футбола
25 апреля 2019, четверг. 05:30 МСК
Сиэтл Саундерс
Сиэтл
2 : 2
Сан-Хосе Эртквейкс
Сан-Хосе
0:1 – Салинас – 34, 0:2 – Салинас – 53, 1:2 – Лердам – 65, 2:2 – Шипп – 67
MLS - Высшая лига футбола
25 апреля 2019, четверг. 03:00 МСК
Миннесота Юнайтед
Сент-Пол
0 : 0
Лос-Анджелес Гэлакси
Лос-Анджелес
MLS - Высшая лига футбола
25 апреля 2019, четверг. 02:00 МСК
Нью-Йорк Сити
Нью-Йорк
1 : 0
Чикаго Файр
Чикаго
1:0 – Castellano – 9
MLS - Высшая лига футбола
25 апреля 2019, четверг. 02:30 МСК
Нью-Инглэнд Революшн
Фоксборо
0 : 3
Монреаль Импэкт
Монреаль
0:1 – Shome – 79, 0:2 – Джексон-Хэмел – 85, 0:3 – Джексон-Хэмел – 90+3
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