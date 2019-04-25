Гол Руни со штрафного принёс «Ди-Си Юнайтед» победу над «Коламбусом»

В матче регулярного чемпионата MLS «Ди-Си Юнайтед» с минимальным счётом на выезде обыграл «Коламбус Крю». Единственный гол забил английский форвард гостей Уэйн Руни, отличившись прямым ударом со штрафного.

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В параллельной встрече «Сиэтл Саундерс» дома поделил очка с «Сан-Хосе Эртквейкс» — 2:2. У хозяев отличились Келвин Лердам и Гарри Шипп, у гостей дубль оформил Ши Салинас.

В другом матче «Миннесота Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси» так и не открыли счёт.

В ещё одной игре тура «Нью-Йорк Сити» дома взял верх над «Чикаго Файр» благодарю голу Валентина Кастельяно. Бывший полузащитник «Москвы» Максимилиано Моралес не забил второй пенальти за два матча.

В параллельной встрече «Монреаль Импэкт» на выезде разгромил «Нью-Инглэнд Революшн» — 3:0. Дубль оформил Энтони Джексон-Хэмел, ещё один гол на счет Шамита Шома.