Мамаев: слово «петух» унижает мужское достоинство

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал о своём отношении к слову «петух», которым водитель Виталий Соловчук назвал его и нападающего «Зенита» Александра Кокорина перед началом конфликта 8 октября прошлого года. Футболисты с 11 октября пребывают под арестом.



«Как можно объяснить слово «петухи»? Мы все взрослые люди. Это унижает мужское достоинство. Можно было бы сказать, если бы ему что-то сказали или поцарапали машину. Я его до этой ситуации вообще не видел.



Влияло ли то, что фраза была произнесена при знакомой мне девушке? Дело не в этом. Это оскорбительно. Я себе не позволяю оскорблять кого-то без причины. Это не по-человечески, тем более когда такая компания», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



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