Мамаев: ударил Гайсина, чувствуя опасность, что он может нанести мне вред

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев дал показания в суде, рассказав о конфликте в кафе с чиновником Минпромторга Денисом Паком и генеральным директором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным.



«Не помню, как появился Гайсин. Помню, как я его отталкивал. Там столько людей было, что невозможно было определить, кто там стоит. Что он сделал? Мы уже успокоились, стояли, разговаривали. Он меня схватил за шкирку, я нанёс удар, потому что почувствовал опасность, что он может нанести мне вред.

Ну какое хулиганство? Если бы не Гайсин, ничего бы не было. Невозможно показать, как это было, это было спонтанно, связанное с действиями в мой адрес. Я говорю только про себя. Побои я нанёс, да, удар, я извиняюсь перед ним. Но никакого сговора не было. Не было такого, что я говорил 10 минут, а потом решил похулиганить», — передаёт слова Мамаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.