Кокорин — об отношениях с Мамаевым: доминатора и лидера в нашей компании нет

Форвард «Зенита» Александр Кокорин на сегодняшнем заседании суда рассказал о своих отношениях с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым.

«Как Паша и сказал — пошёл 11-й год. Наши взаимоотношения отличные, мы друзья. Старший брат, ведущий компании? Не ведущий, но старше меня, да. Доминатора и лидера в нашей компании нет. Чьё мнение наиболее важное? Наших семей и родственников. У каждого своё мнение», — передаёт слова Кокорина корреспондент «Чемпионата».

Напомним, в октябре прошлого года Кокорин и Мамаев стали участниками сразу двух драк в центре Москвы. Позже они были задержаны и помещены в СИЗО. Весной суд принял решение продлить содержание под стражей футболистов до 25 сентября текущего года.