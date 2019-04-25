К. Кокорин: старался делать всё для того, чтобы брат играл

Кирилл Кокорин на сегодняшнем заседании суда рассказал, какое значение в его жизни играет старший брат Александр, выступающий за «Зенит».

«У Александра одна из самых больших ролей в моей жизни. Думаю, нет людей ближе него, он старше меня на восемь лет, но везде зовёт меня, так было с самого детства. И может неслабо поругать, я ему за это благодарен. Какую роль он играет в жизни семьи? Всё вокруг него, хочется всем, чтобы он играл, тренировался, всё получалось. Я тоже старался делать всё для этого. Сейчас такой возможности меньше, потому что он переехал в Питер, но иногда мы встречаемся», — передаёт слова Кирилла Кокорина корреспондент «Чемпионата».

Напомним, в октябре прошлого года братья Кокорины и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев в компании из нескольких человек стали участниками сразу двух драк в центре Москвы. Позже они были задержаны и помещены в СИЗО. Весной суд продлил их содержание под стражей до 25 сентября текущего года. Апелляция со стороны защиты обвиняемых по данному решению была отклонена.