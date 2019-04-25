«Урал» на выезде обыграл «Крылья Советов»

В матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» принимали «Урал» из Екатеринбурга. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Автором единственного гола стал полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир, реализовавший пенальти на 61-й минуте.

Беспроигрышная серия команды из Екатеринбурга в чемпионате России достигла четырёх матчей (три победы и одна ничья). Для самарского клуба это поражение стало вторым подряд.

«Урал», набрав 33 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Премьер-Лиги, «Крылья Советов» (27) — 13-е.

В 26-м туре российского первенства «Урал» на выезде сыграет с «Уфой», а «Крылья Советов» в гостях встретятся с «Зенитом». Оба матча состоятся 28 апреля.