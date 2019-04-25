Бернат: Неймар — волшебник, но Мбаппе быстрее

Защитник «ПСЖ» Хуан Бернат сравнил двух форвардов своей команды — Неймара и Килиана Мбаппе.

«Они оба отличные игроки, я не могу выбрать одного. Я думаю, что Мбаппе жаждет побед — вот что делает его выдающимся. Ему всего 20 лет, он молод, но уже является лидером. Я уверен, что в будущем он станет обладателем «Золотого мяча», не сомневаюсь в этом.

Неймар — топ-футболист. Он волшебник с мячом. Неймар и Мбаппе — очень разные. С точки зрения скорости Мбаппе стоит выше, но они оба амбициозны и хотят побеждать. Они оба хотят выиграть всё. Мне было бы очень больно видеть Неймара в «Реале». Он игрок «ПСЖ», с ними обоими очень хорошо играть», — цитирует Берната AS.

Неймар и Мбаппе перешли в «ПСЖ» летом 2017 года. За первого клуб заплатил € 222 млн, а за второго, с учётом года аренды, — € 180 млн.