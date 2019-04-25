Фаны «Спартака» после трёх пропущенных мячей убрали баннер со словами Старостина

Болельщики московского «Спартака» перед началом выездного матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» вывесили баннер со словами Николая Старостина «Спартаковцы — те, кто в игру вкладывают душу», сообщает корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

Баннер болельщиков «Спартака» Фото : Михаил Гончаров, «Чемпионат»

После того как футболисты «Арсенала» забили в ворота красно-белых три мяча, фанаты убрали баннер с гостевой трибуны.

Гостевая трибуна после трёх пропущенных мячей в ворота «Спартака» Фото : Михаил Гончаров, «Чемпионат»

Матч «Арсенал» — «Спартак» в эти минуты проходит на стадионе «Арсенал» в Туле. На перерыв команды ушли при счёте 3:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Спартак», набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, «Арсенал» (35) — восьмое.

Календарь матчей РПЛ доступен на «Чемпионате».