Мирзов: надо забивать «Спартаку» ещё и не пропускать

Полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов прокомментировал игру своей команды в первом тайме домашнего матча 25-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком».

«Я не отбирал мяч у Джорджевича перед пенальти. Просто взял мяч, ударил. Ничего такого.

Есть моменты, выбегаем в контратаку, создаём хорошие моменты. Забили — хорошо. Надо продолжать так же играть и не упускать победу. Надо забивать ещё и не пропускать», — сказал Мирзов в эфире телеканала «Матч Премьер».

После первого тайма «Арсенал» обыгрывает «Спартак» со счётом 3:0. Мирзов забил третий мяч, реализовав пенальти на 37-й минуте встречи. 11-метровый удар был назначен за фол защитника красно-белых Айртона. Пострадавшим в данном эпизоде оказался сам Мирзов.