Мирзов: на Кононова обиды нет, в «Спартак» не каждый день зовут

Полузащитник тульского «Арсенала» Резиуан Мирзов после победы со счётом 3:0 в домашнем матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком» признался, что не держит обиды на бывшего главного тренера команды Олега Кононова, который в ноябре 2018 года возглавил красно-белых.

«Какая может быть обида на Кононова из-за его ухода? В «Спартак» не каждый день зовут. Это такая команда! Народная команда. Это «Спартак». Пойду ли сам туда, если позовут? Пока мысли только здесь, а в конце сезона посмотрим.

Приглашать ли меня в сборную — это решать тренерам. Я делаю всё, что могу. Стараюсь помогать команде, быть в хорошей форме, а там посмотрим. Как позовут, так позовут», — сказал Мирзов в эфире телеканала «Матч Премьер».