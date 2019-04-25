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«Аталанта» обыграла «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии

«Аталанта» обыграла «Фиорентину» и вышла в финал Кубка Италии
Футбол / Италия

Завершился ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Аталантой» и «Фиорентиной». Игра проходила в Бергамо на стадионе «Атлети Адзурри». Победу во встрече со счётом 2:1 одержали хозяева.

Первый мяч в матче был забит уже на 3-й минуте. С передачи Федерико Кьезы гостей вперёд вывел Луис Мурьель. Однако через 11 минут ударом с пенальти равновесие в счёте восстановил Йосип Иличич. Точку в игре на 69-й минуте поставил Алехандро Гомес. Ассист в свой актив записал тот же Иличич.

Отметим, что первая встреча между командами во Флоренции завершилась результативной ничьей — 3:3. В финале Кубка Италии «Аталанта» встретится с «Лацио», который днём ранее обыграл «Милан». Победитель турнира определится 15 мая в Риме.

Кубок Италии. 1/2 финала
25 апреля 2019, четверг. 21:45 МСК
Аталанта
Бергамо
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
0:1 – Мурьель – 3, 1:1 – Иличич – 14 (пен), 2:1 – Гомес – 69
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