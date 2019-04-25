«Вильярреал» в гостях обыграл «Реал Сосьедад» в матче Примеры

Завершился матч 34-го тура испанской Примеры между «Реалом Сосьедад» и «Вильярреалом». Игра проходила в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта». Победу во встрече со счётом 1:0 одержали гости.

Автором единственного гола в матче на 85-й минуте стал нападающий «Вильярреала» Херар Морено. Результативной передачей отметился хавбек Санти Касорла.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Вильярреал» поднялся на 14-е место. Команда Хавьера Ревильи Кальехи набрала 39 очков. «Реал Сосьедад» занимает 11-е место, имея в активе на 2 очка больше. В следующем туре, который состоится в ближайшие выходные, «Вильярреал» на своём поле будет принимать «Уэску», а команда Иманола Альгуасиля, также дома, сыграет с «Хетафе».