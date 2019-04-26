Шалимов: я знаю, как ставить спартаковский футбол

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Шалимов высказал мнение, что смог бы поставить «Спартаку» комбинационный футбол.



«Я почему-то уверен, что там будет результат. Я последний воспитанник «Спартака», который ещё не был в структуре клуба. Это мой родной дом. Тут не важны какие-то неудачи с «Краснодаром» и «Химками», «Спартак» — совершенно особенная история. В «Краснодаре» мне хватило негатива, а не давления. Я не вижу причин, по которым болельщики «Спартака» — тем более те, кто видел, как я играл, а сейчас приводящие на стадион своих детей, — должны испытывать ко мне негатив. Негатив пойдёт, только когда не будет результата.

Болельщики хорошо принимают вернувшихся воспитанников, начинаются разговоры о «спартаковском футболе». Но кто-то из тренеров просто говорит о нём, а я знаю, как его ставить. Мои «Краснодар-2», «Краснодар» и «Химки» играли именно в то, что хотят видеть спартаковские болельщики. Не очень важно, как и из-за чего я уходил. Важно, как эти команды играли при мне и то, что они сохранили этот стиль", — цитирует Шалимова Sports.