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Шалимов: я знаю, как ставить спартаковский футбол

Шалимов: я знаю, как ставить спартаковский футбол
Футбол / РПЛ

Бывший главный тренер «Химок» Игорь Шалимов высказал мнение, что смог бы поставить «Спартаку» комбинационный футбол.

«Я почему-то уверен, что там будет результат. Я последний воспитанник «Спартака», который ещё не был в структуре клуба. Это мой родной дом. Тут не важны какие-то неудачи с «Краснодаром» и «Химками», «Спартак» — совершенно особенная история. В «Краснодаре» мне хватило негатива, а не давления. Я не вижу причин, по которым болельщики «Спартака» — тем более те, кто видел, как я играл, а сейчас приводящие на стадион своих детей, — должны испытывать ко мне негатив. Негатив пойдёт, только когда не будет результата.

Болельщики хорошо принимают вернувшихся воспитанников, начинаются разговоры о «спартаковском футболе». Но кто-то из тренеров просто говорит о нём, а я знаю, как его ставить. Мои «Краснодар-2», «Краснодар» и «Химки» играли именно в то, что хотят видеть спартаковские болельщики. Не очень важно, как и из-за чего я уходил. Важно, как эти команды играли при мне и то, что они сохранили этот стиль", — цитирует Шалимова Sports.

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