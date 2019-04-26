Васин подписал новый контракт с ЦСКА на прежних условиях

Как стало известно «Чемпионату», защитник ЦСКА Виктор Васин подписал новый контракт с клубом на тех же условиях, что были у него в предыдущем соглашении.

Новый контракт между Васиным и московским клубом рассчитан до окончания сезона-2020/21.



30-летний Васин перешёл в ЦСКА в январе 2011 года. На его счету 59 матчей в составе красно-синих, в которых он забил два гола. Виктор — трёхкратный чемпион России и обладатель Кубка с «армейским» клубом. В матче с «Локомотивом» 20 апреля Васин впервые вышел на поле в официальной встрече после травмы крестообразных связок, полученной в феврале 2018 года в игре с «Црвеной Звездой».



Ранее Васин также играл за «Спартак-Нальчик», «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».