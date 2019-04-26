Васин: «Краснодар» играет от себя, но и ЦСКА не оборонительная команда

Защитник ЦСКА Виктор Васин рассказал о предчувствиях в преддверии выездного матча 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Встреча состоится 28 апреля.
«Сейчас основной фокус на восстановлении после «Анжи». Соперника ещё детально не разбирали. Пока предвкушаю только одно – классную атмосферу на суперстадионе. Постараемся получить удовольствие от игры на хорошем поле и победить – нужно пробиваться в Лигу чемпионов.
«Краснодар» играет от себя, вне зависимости от соперника. Но и ЦСКА не назовёшь оборонительной командой. Мы тоже стараемся играть в атаку. Надеюсь, не разочаруем болельщиков. В первую очередь своих, «армейских», — сказал Васин в интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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Виктор Васин вернулся на поле и продлил контракт с «армейским» клубом.