Тухель прокомментировал отлучку Неймара на вечеринку к Дугласу Косте

Главный тренер «ПСЖ» Томас Тухель дал комментарий по посещению сегодня, 26 апреля, форвардом своей команды Неймаром вечеринки в Турине, которая была организована вингером «Ювентуса» Дугласом Костой.

«Я не слышал об этом. Я — тренер, не его отец, не полицейский и не детектив. Он тренировался с командой вчера, и он был на сегодняшнем занятии. Меня волнует только это», — приводит слова Тухеля RMC Sport.

Напомним, Неймар лишь недавно восстановился после травмы пятой плюсневой кости. Первую игру после после возвращения в строй он провёл в минувшее воскресенье. Бразилец вышел на второй тайм матча чемпионата Франции с «Монако».

Завтра, 27 апреля, «ПСЖ» встретится с «Ренном» в финале Кубка Франции.