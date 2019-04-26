«ПСЖ» готов заплатить за Пьянича € 70 млн

«ПСЖ» планирует предпринять попытки приобрести полузащитника «Ювентуса» Миралема Пьянича. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, ближайшим летом руководство парижского клуба будет готово выделить на покупку 29-летнего хавбека «старой синьоры» € 70 млн. Также сообщается, что интерес к футболисту проявляет мадридский «Реал».

Пьянич перешёл в «Ювентус» летом 2016 года из «Ромы». Его трансфер обошёлся туринскому клубу в € 32 млн. В текущем сезоне на клубном уровне босниец принял участие в 40 матчах, отметился 4 результативными ударами и 7 голевыми передачами. Контракт футболиста с чемпионом Италии рассчитан до лета 2023 года. Ранее игрок также выступал за «Метц» и «Лион».