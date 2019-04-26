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«Лион» вырвал победу в матче с «Бордо»

«Лион» вырвал победу в матче с «Бордо»
Футбол / Франция

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Лион». Встреча прошла в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал нападающий «Лиона» Мемфис Депай, отличившийся на 14-й минуте. До перерыва «Бордо» вышел вперёд — по голу в актив записали форварды Джимми Бриан и Николя де Превиль. В середине второго тайма счёт сравнял нападающий Максвелл Корне. На 73-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления защитника Вукашина Йовановича. В конце игры форвард гостей Мусса Дембеле забил победный мяч.

«Лион» одержал вторую победу подряд в чемпионате Франции. Серия поражений «Бордо» достигла трёх матчей.

«Лион», набрав 62 очка, занимает третье место в турнирной таблице французского первенства, «Бордо» (38) — 14-е.

Франция - Лига 1. 34-й тур
26 апреля 2019, пятница. 21:45 МСК
Бордо
Бордо
2 : 3
Лион
Лион
0:1 – Депай – 14, 1:1 – Бриан – 34, 2:1 – де Превиль – 38, 2:2 – Корне – 67, 2:3 – Дембеле – 85
Удаления: Йованович, 73 – нет
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