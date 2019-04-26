«Лион» вырвал победу в матче с «Бордо»

В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Бордо» принимал «Лион». Встреча прошла в Бордо на стадионе «Матмут-Атлантик» и завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал нападающий «Лиона» Мемфис Депай, отличившийся на 14-й минуте. До перерыва «Бордо» вышел вперёд — по голу в актив записали форварды Джимми Бриан и Николя де Превиль. В середине второго тайма счёт сравнял нападающий Максвелл Корне. На 73-й минуте хозяева остались в меньшинстве из-за удаления защитника Вукашина Йовановича. В конце игры форвард гостей Мусса Дембеле забил победный мяч.

«Лион» одержал вторую победу подряд в чемпионате Франции. Серия поражений «Бордо» достигла трёх матчей.

«Лион», набрав 62 очка, занимает третье место в турнирной таблице французского первенства, «Бордо» (38) — 14-е.