Головин забил «ПСЖ»! А Неймар вернулся после травмы – но у матча другой герой

Первое, что привлекло внимание зрителей, ещё до стартового свистка – форма парижан. Футболисты «ПСЖ» играли без своих фамилий на спине – вместо них была надпись «Нотр-Дам». На груди, вместо эмблемы клуба, красовалось изображение собора Парижской Богоматери.

Футболисты «ПСЖ» играли без своих фамилий на спине Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Форма выглядела эффектно. Красивый жест клуба в поддержку пострадавшего от пожара собора.

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«ПСЖ» начал матч уже в статусе чемпиона, и хотел отметить титул победой. Тем более что тренеру «Монако» уже в дебюте из-за травмы пришлось менять основного вратаря Субашича на Бенальо.

Хозяева владели мячом и территорией, но при этом первый гол забили после контратаки. Диаби протащил мяч по бровке и вырезал на Мбаппе. Оцените рывок Мбаппе: он отдал пас на фланг и пробежал метров 50, чтобы получить ответный пас. Конечно, защитник пытался его догнать. Но не смог.

Второй гол также забил Мбаппе и также после классной комбинации. На этот раз последний пас сделал Дани Алвес. Гол Мбаппе отпраздновал кувырком.

Головин в первом тайме был незаметен. Он один раз оказался в центре внимания, когда в подкате мощно врезал по ногам Паредесу. Арбитр Клеман Тюрпен поговорил с Александром, на карточку показывать не стал. За 45 минут Головин сделал 12 пасов. Это немного, но по меркам «Монако» не катастрофа: у Фалькао, Лопеша, Бадьяшиля и вратаря ещё меньше. Хотя, для атакующего полузащитника это, конечно, немного.



Головин по обыкновению неплохо работал без мяча. Уже в первые 10 минут он сделал отбор и перехват. В середине первого тайма пробил по воротам из-за пределов штрафной – опасно, но чуть неточно.

В перерыве матча случилось важное событие: вместо Кюрзава на поле вышел Неймар. Бразилец в начале года получил рецидив той же травмы, которая испортила ему прошлый сезон, и пропустил три месяца. Он вернулся в матче, на который его команда вышла уже с выигранным титулом чемпиона.

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Неймар вышел, но главным героем оставался Мбаппе. Именно он забил третий гол «ПСЖ» — и опять после паса Алвеса. Это случилось буквально через минуту после того, как арбитр отменил гол Диаби в ворота гостей из-за спорного офсайда и после попадания самого Мбаппе в штангу. Теперь у него 30 голов в чемпионате, и никто раньше не забивал столько в таком юном возрасте.

Только при счёте 3:0 «Монако» на некоторое время перехватил инициативу и попытался надавить на хозяев. Опять был момент у Головина: он поймал отскок и ударил с лёта, но выше ворот. Через пять минут Балло-Туре навесил с левой бровки в центр штрафной – Головин выиграл борьбу за мяч и пробил головой, снова выше. К этому моменту на поле уже не было Фалькао: Жардим убрал его при счёте 0:2.

Ещё одна попытка ему не удалась (удар заблокировали), но Головин был очень нацелен на удар и в конце концов добился своего. На 81 минуте он снова прочитал эпизод в штрафной, рванул к мячу после отскока и, опередив защитников, пробил Ареоля.

На 87-й минуте он накрутил двух защитников «ПСЖ» в штрафной и вырезал пас на Винисиуса, но пас не дошёл. В итоге, к концу матча Головин с пятью ударами стал самым бьющим игроком в составе «Монако» и вторым (после Мбаппе) в обеих командах.

Матч закончился уверенной победой «ПСЖ», но опять не обошлось без неприятностей для здоровья. Верратти подвернул ногу и тут же попросил замену. Итальянец не плакал, но судя по его лицу, повреждение может быть серьёзным. Да и выглядело всё жутко: стопа вывернулась под неестественным углом, когда на неё пришёлся весь вес игрока.

А в самой концовке ещё и Керер дёрнул мышцу бедра и не смог продолжить игру. У Тухеля больше не осталось замен, «ПСЖ» доигрывал вдесятером. Но важнее даже не это, а будущие матчи, В том числе финал Кубка. В них Тухелю будет трудновато набрать состав. А пока «ПСЖ» наслаждается и празднует чемпионство.