Райола отменил встречу с руководством «МЮ» по обсуждению нового контракта Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба твёрдо намерен перейти в «Реал». Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, агент 26-летнего хавбека Мино Райола отменил запланированную встречу с руководством манкунианского клуба, на которой стороны должны были обсудить условия подписания нового контракта с футболистом. Разочарованный выступлениями команды с момента своего переезда на «Олд Траффорд», Погба уже сообщил «красным дьяволам», что желает продолжить карьеру в «Реале».

В нынешнем сезоне на клубном уровне на счету Погба в 44 матчах 16 результативных ударов и 11 голевых передач. Контракт игрока с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до лета 2021 года. В нём прописана возможность продления сотрудничества сторон ещё на 12 месяцев.