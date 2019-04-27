Вадим Романов возглавит молодёжную команду «Спартака»

Как стало известно «Чемпионату», новым главным тренером молодёжной команды «Спартака» станет 40-летний специалист Вадим Романов, который в настоящий момент работает с юношами красно-белых. По окончании сезона он займёт место Алексея Лунина.

В турнирной таблице молодёжного первенства чемпионата России после 25 сыгранных туров «Спартак» занимает 2-е место, набрав 50 очков. Команда Лунина отстаёт от лидирующего ЦСКА на 11 очков.

Напомним, в пятницу, 26 апреля, официальный сайт «Спартака» объявил, что клуб по окончании текущего сезона покинут вице-президент Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов. Оба оставят занимаемые должности по собственному желанию.