«Боруссия» Д — «Шальке-04»: онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

Сегодня, 27 апреля, в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» сыграет с «Шальке-04». Встреча состоится на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в немецком городе Дортмунд. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



Матч обслужит бригада арбитров во главе с Феликсом Цвайером. Ассистентами главного судьи станут Торстен Шифнер и Марко Ахмюллер. В роли резервного рефери в этом матче выступит Харм Осмерс.



Дортмундская «Боруссия» набрала 69 очков в 30 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, уступая лидеру соревнования, мюнхенской «Баварии», 1 очко. «Шальке» (27) — на 15-м месте в таблице чемпионата Германии.