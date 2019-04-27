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«Динамо» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
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«Динамо» — «Ахмат»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00

«Динамо» — «Ахмат»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00
Футбол / РПЛ

Сегодня, 27 апреля, на стадионе «Арена Химки» состоится матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Ахмат». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Динамо» — «Ахмат» на «Чемпионате»

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым из Воронежа. Ассистентами главного судьи станут Максим Гаврилин и Владимир Миневич. В роли резервного рефери выступит Владимир Сельдяков.

«Динамо» набрало 28 очков в 25 матчах и занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ахмат» (34) — на 9-м месте.

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