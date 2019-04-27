«Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче молодёжного первенства

В матче 26-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Крылья Советов». Встреча состоялась на стадионе «Петровский МСА» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.



В конце первого тайма, на 45-й минуте, счёт открыл защитник «Зенита» Кирилл Алоян. На 50-й минуте ответный мяч в ворота петербургской команды отправил нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков. На 70-й минуте форвард Никита Симдянкин вывел «Зенит» вперёд в счёте. В концовке встречи, на 82-й минуте, Голенков оформил дубль и вновь сравнял счёт.



«Зенит» набрал 47 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Крылья Советов» (40) — на 8-м месте. Лидером соревнования на данный момент является московский ЦСКА, набравший 61 очко в 25 матчах.