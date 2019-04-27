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«Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче молодёжного первенства

«Зенит» и «Крылья Советов» сыграли вничью в матче молодёжного первенства
Футбол / РПЛ

В матче 26-го тура молодёжного первенства России «Зенит» принимал «Крылья Советов». Встреча состоялась на стадионе «Петровский МСА» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 2:2.

В конце первого тайма, на 45-й минуте, счёт открыл защитник «Зенита» Кирилл Алоян. На 50-й минуте ответный мяч в ворота петербургской команды отправил нападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков. На 70-й минуте форвард Никита Симдянкин вывел «Зенит» вперёд в счёте. В концовке встречи, на 82-й минуте, Голенков оформил дубль и вновь сравнял счёт.

«Зенит» набрал 47 очков и занимает 7-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Крылья Советов» (40) — на 8-м месте. Лидером соревнования на данный момент является московский ЦСКА, набравший 61 очко в 25 матчах.

Россия - Молодёжное первенство. 26-й тур
27 апреля 2019, суббота. 13:00 МСК
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
2 : 2
Крылья Советов-мол.
Самара
1:0 – Алоян – 45, 1:1 – Голенков – 50, 2:1 – Симдянкин – 70, 2:2 – Голенков – 83
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