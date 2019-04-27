Жиров забил второй мяч за «Зандхаузен» в трёх последних играх

Гол защитника «Зандхаузена» Александра Жирова принёс команде победу над «Хольштайном» в матче 31-го тура немецкой Бундеслиги.

На 48-й минуте игры россиянин отправил мяч ударом головой после подачи с углового Рюрика Гисласона. Гол Жирова установил на табло окончательные 3:2 в пользу его команды. Для 28-летнего игрока этот мяч стал вторым в составе немецкого клуба. Двумя турами ранее он отправил мяч в ворота дрезденского «Динамо».

Жиров перешёл в «Зандхаузен» летом прошлого года на правах свободного агента из «Енисея». В текущем сезоне на клубном уровне защитник сыграл 15 матчей и отметился 2 результативными ударами. Ранее он также выступал за «Динамо» (Барнаул), «Волгарь», «Анжи», «Томь» и «Краснодар».