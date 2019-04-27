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Дортмундская «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби

Дортмундская «Боруссия» вдевятером проиграла «Шальке» в рурском дерби
Футбол / Германия

В 31-м туре немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» принимала «Шальке-04». Рурское дерби состоялось на стадионе «Сингал Идуна Парк» и завершилось победой гостей со счётом 4:2.

На 14-й минуте «шмели» вышли вперёд благодаря точному удару полузащитника Марио Гётце. Спустя четыре минуты «Шальке» сравнял счёт усилиями хавбека Даниэля Калиджиури, реализовавшего пенальти. На 28-й минуте гости повели в счёте после гола защитника Салифа Сане.

На 60-й минуте «Боруссия» осталась в меньшинстве – с поля был удалён нападающий Марко Ройс. Уже спустя две минуты «Шальке» забил вновь – дубль оформил Калиджиури. Спустя ещё три минуты хозяева остались вдевятером – поле покинул нападающий Мариус Вольф. На 85-й минуте «шмелям» удалось сократить отставание усилиями полузащитника Акселя Витселя, однако уже спустя минуту форвард гостей Брил Эмболо установили итоговый счёт матча – 2:4.

За три тура до конца сезона «Боруссия», набрав 69 очков, занимает второе место в турнирной таблице Бундеслиги. Опережает «шмелей» «Бавария» (70), у которой игра в запасе.

Германия - Бундеслига. 31-й тур
27 апреля 2019, суббота. 16:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
2 : 4
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 – Гётце – 14, 1:1 – Калиджиури – 18 (пен), 1:2 – Сане – 28, 1:3 – Калиджиури – 62, 2:3 – Витсель – 85, 2:4 – Эмболо – 86
Удаления: Ройс, 60, Вольф, 65 – нет
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