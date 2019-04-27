«Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд», «Эвертон» и «Кристал Пэлас» поделили очки

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Вулверхэмптон». Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес, отличившийся на 41-й минуте после передачи полузащитника Диогу Жоты. В начале второго тайма счёт сравнял форвард «Уотфорда» Андре Грэй. Победу «волкам» принёс Жота, отправивший мяч в ворота «шершней» на 77-й минуте, голевой пас отдал хавбек Рубен Невеш.

Результаты других игр 36-го тура чемпионата Англии

«Кристал Пэлас» — «Эвертон» — 0:0

«Фулхэм» — «Кардифф Сити» — 1:0

«Саутгемптон» — «Борнмут» — 3:3.

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