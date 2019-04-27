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«Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд», «Эвертон» и «Кристал Пэлас» поделили очки

«Вулверхэмптон» обыграл «Уотфорд», «Эвертон» и «Кристал Пэлас» поделили очки
Футбол / Англия

В матче 36-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» принимал «Вулверхэмптон». Встреча состоялась в Уотфорде на стадионе «Викарэйдж Роуд» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес, отличившийся на 41-й минуте после передачи полузащитника Диогу Жоты. В начале второго тайма счёт сравнял форвард «Уотфорда» Андре Грэй. Победу «волкам» принёс Жота, отправивший мяч в ворота «шершней» на 77-й минуте, голевой пас отдал хавбек Рубен Невеш.

Результаты других игр 36-го тура чемпионата Англии

«Кристал Пэлас» — «Эвертон» — 0:0

«Фулхэм» — «Кардифф Сити» — 1:0

«Саутгемптон» — «Борнмут» — 3:3.

Посмотреть турнирную таблицу Премьер-лиги можно на «Чемпионате».

Англия - Премьер-лига. 36-й тур
27 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Уотфорд
Уотфорд
1 : 2
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0:1 – Хименес – 41, 1:1 – Грэй – 49, 1:2 – Жота – 77
Англия - Премьер-лига. 36-й тур
27 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Кристал Пэлас
Лондон
0 : 0
Эвертон
Ливерпуль
Англия - Премьер-лига. 36-й тур
27 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Фулхэм
Лондон
1 : 0
Кардифф Сити
Кардифф
1:0 – Бабель – 79
Англия - Премьер-лига. 36-й тур
27 апреля 2019, суббота. 17:00 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
3 : 3
Борнмут
Борнмут
1:0 – Лонг – 12, 1:1 – Гослинг – 20, 1:2 – Уилсон – 32, 2:2 – Уорд-Праус – 55, 3:2 – Таргетт – 67, 3:3 – Уилсон – 86
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