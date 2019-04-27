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Месси не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч с «Леванте»

Месси не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч с «Леванте»
Футбол / Испания

«Барселона» объявила стартовый состав на матч 35-го тура испанской Примеры с «Леванте», который состоится сегодня, 27 апреля.

В основе сине-гранатовых места не нашлось капитану команды, нападающему Лионелю Месси.

«Барселона»: Марк-Андре тер Штеген, Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Артур Рамос, Артуро Видаль, Иван Ракитич, Филиппе Коутиньо, Усман Дембеле, Луис Суарес.

Матч «Барселона» — «Леванте» состоится на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне, стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Рикардо Де Бургосом Бенгоэчеа. В роли его ассистентов выступят Роберто Диас Перес Дель Паломар и Хон Нуньес Фернандес. Резервный рефери — Педро Куэнка.

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