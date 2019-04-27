Адиев: сильно хотел, чтобы акция в мою поддержку не состоялась

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал акцию в свою поддержку. Игроки махачкалинской команды вышли на домашний матч 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ростовом» (1:1) в футболках с фотографией Адиева и надписью «Больше, чем просто тренер».

«Я, если честно, сильно хотел, чтобы эта акция не состоялась. Когда краем уха услышал, что она должна пройти ещё перед «Ахматом», то я строго-настрого запретил её. Потом, в день матча с ЦСКА, я узнал об этой акции и вновь запретил. Попросил, чтобы её не было.

А то, что приятно или нет, то, отбросив все эмоции, наверное, приятно то, что мои ребята меня ценят, но я такой человек — хочу, чтобы оценка моих действий выражалась не в красивых словах. Я уже в таком возрасте, когда меня радуют действия футболистов, это для меня высшее наслаждение.

Сегодня игроки перед матчем даже футболки в раздевалке не надевали, потому что знали, что я буду недоволен. Надели только в подтрибунном помещении. Спасибо ребятам. Я оценил их жест. И благодарю болельщиков, которые вывесили баннер.

Спасибо большое за аплодисменты, мне очень приятно. Посмотрим, что мы заслужили, через четыре игры. Это, наверное, будет главной оценкой моей деятельности», — приводит слова Адиева пресс-служба махачкалинского клуба.

Фото можно посмотреть на странице «Анжи» в «Твиттере».