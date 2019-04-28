Малком: Месси будет считаться лучшим после Пеле, но сейчас ему нет равных

Бразильский полузащитник каталонской «Барселоны» Малком поделился мнением о партнёре по команде Лионеле Месси.

«То, что делает Месси, продолжает удивлять меня. Нельзя предсказать, что он сделает. Лео — невероятный футболист. Когда играешь с ним, испытываешь уникальное чувство.

Месси будет считаться лучшим после Пеле. Я так не думал, но всё изменилось после моего перехода в «Барселону». Теперь я нахожусь рядом с Месси, вижу, как он работает каждый день.

На сегодняшний день Лео — лучший в мире. Он способен решить судьбу матча за две минуты», — сказал Малком в интервью Esporte Interativo.

«Барселона», набрав 83 очка, обеспечила себе победу в нынешнем розыгрыше Примеры. Сине-гранатовые финишировали первыми в чемпионате Испании в 26-й раз в своей истории. При этом каталонцам удалось защитить титул после триумфа в прошлом сезоне.