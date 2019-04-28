Фанаты «Интера» посвятили перформанс вылету «Ювентуса» из Лиги чемпионов

Болельщики «Интера» отметили вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов перед началом матча с бьянконери в 34-м туре итальянской Серии А (1:1).



Фанаты нерадзурри устроили перформанс, выложив на трибуне за воротами символику главного еврокубкового турнира – кубок и мяч – и надпись «Game over» (игра окончена).



Также некоторые поклонники «Интера» оригинальным образом высмеяли принципиальных соперников, подняв над головой изображение средства для мытья «Аякс» – так же именуется клуб, выбивший «Ювентус» из Лиги чемпионов – с ручками, как у трофея, который вручают победителю турнира.



Фото доступно в «твиттере» BT Sport.



Напомним, «Ювентус» в нынешнем сезоне вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/4 финала, уступив «Аяксу», который ранее в 1/8 финала сенсационно победил действующего триумфатора турнира – мадридский «Реал».

