Ракитич — о «Барселоне»: не хочу быть где-то ещё

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал завоевание чемпионского титула в Примере, а также отметил, что хотел бы остаться в каталонской команде.



«Не собираюсь лгать, все мы отпразднуем эту победу. Будем наслаждаться, потому что мы этого заслужили. Позволим себе короткий отдых. Потом, возможно, проснёмся с головной болью, и тогда придёт время думать о Лиге чемпионов.



Что касается контракта, не хочу быть где-то ещё. Надеюсь, клуб, президент, тренер и болельщики видят это так же, как и я. Рассчитываю, что настанет момент, когда они скажут мне, что я остаюсь в „Барселоне“ ещё на три года», — приводит слова Ракитича 101 Great Goals.



Ракитич перешёл в «Барселону» летом 2014 года из «Севильи». Сумма трансфера составила € 18 млн. Контракт хорватского хавбека с клубом действителен до лета 2021 года.

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