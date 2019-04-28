«Спартак-2» упустил победу в матче с «Тамбовом», пропустив на 91-й минуте

В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» принимал «Тамбов». Встреча прошла в Москве на поле академии «Спартака» имени Ф. Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий «Тамбова» Хасан Мамтов, отличившийся на 45-й минуте. В начале второго тайма полузащитник «Спартака-2» Солтмурад Бакаев сравнял счёт. Хавбек Кирилл Фольмер вывел московскую команду вперёд на 85-й минуте. Ничью гостям принёс форвард Владимир Обухов, реализовавший пенальти на 91-й минуте.

Беспроигрышная серия «Спартака-2» в ФНЛ достигла трёх матчей (две победы и одна ничья). «Тамбов» тоже не проигрывает в течение трёх встреч подряд (две ничьих и одна победа).

«Тамбов», набрав 66 очков, возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, красно-белые (45) — на 10-м месте.