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«Спартак-2» упустил победу в матче с «Тамбовом», пропустив на 91-й минуте

«Спартак-2» упустил победу в матче с «Тамбовом», пропустив на 91-й минуте
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион

В матче 34-го тура Футбольной национальной лиги московский «Спартак-2» принимал «Тамбов». Встреча прошла в Москве на поле академии «Спартака» имени Ф. Ф. Черенкова и завершилась со счётом 2:2.

Автором первого гола стал нападающий «Тамбова» Хасан Мамтов, отличившийся на 45-й минуте. В начале второго тайма полузащитник «Спартака-2» Солтмурад Бакаев сравнял счёт. Хавбек Кирилл Фольмер вывел московскую команду вперёд на 85-й минуте. Ничью гостям принёс форвард Владимир Обухов, реализовавший пенальти на 91-й минуте.

Беспроигрышная серия «Спартака-2» в ФНЛ достигла трёх матчей (две победы и одна ничья). «Тамбов» тоже не проигрывает в течение трёх встреч подряд (две ничьих и одна победа).

«Тамбов», набрав 66 очков, возглавляет турнирную таблицу ФНЛ, красно-белые (45) — на 10-м месте.

ФНЛ - Первый дивизион. 34-й тур
28 апреля 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак-2
Москва
2 : 2
Тамбов
Тамбов
0:1 – Аппаев – 45, 1:1 – Бакаев – 47, 2:1 – Фольмер – 85, 2:2 – Обухов – 90+1 (пен)
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