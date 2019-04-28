Иванович: осталось ещё немножко, ещё чуть-чуть

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал победу в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (4:2).

«Я знаю такие игры, когда команда начинает хорошо. Потом из-за наших ошибок пропустили два мяча и остановились играть. Потом очень тяжело включаться снова. Мы пытались контролировать игру до конца, но чем ближе к концовке, тем было тяжелее.

Хорошо, что победили. Осталось ещё немножко, ещё чуть-чуть. Не могу сказать, что мы хотели во втором тайме играть от обороны, но так получилось. «Крылья» хорошо владели мячом, заставили нас прижаться. Но главное — три очка», – передаёт слова Ивановича корреспондент «Чемпионата» Руслан Славнухин.

После 26 сыгранных матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая «Локомотив», который занимает 2-е место, на 8 очков.