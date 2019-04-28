Пепе — первый ивуариец за 57 лет, забивший 20 голов за сезон в Лиге 1

Ивуарийский нападающий «Лилля» Николя Пепе отметился голом в матче 34-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (5:0).

На счету форварда стало 20 голов в нынешнем сезоне в Лиге 1. Благодаря этому Пепе стал первым ивуарийцем за последние 57 лет, который добрался до этой отметки во французском национальном чемпионате. В последний раз подобное удавалось форварду «Монпелье» Секу Туре в сезоне-1961/62.

В настоящее время Пепе занимает второе место в списке лучших бомбардиров чемпионата Франции, уступая только нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе, который стал автором 30 забитых мячей в этом сезоне.

Ранее сообщалось, что 24-летний Пепе входит в сферу интересов «Интера», «ПСЖ», «Барселоны», «Баварии» и «Арсенала». «Лилль» готов продать игрока за € 80 млн.