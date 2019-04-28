Ломовицкий: никогда в жизни не соглашусь играть в ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий сказал, что как можно дольше хочет выступать за красно-белых.

«Я люблю «Спартак», этот клуб воспитал меня. Были люди, которые говорили, что на такой долгосрочный контракт, возможно, не стоит соглашаться. Спрашивали, не смущает ли это меня. Но я хочу играть за красно-белых как можно дольше. Выступать на хорошем уровне и радовать болельщиков. Когда до конца предыдущего контракта оставалось полгода, я знал об интересе других клубов, но «Спартак» был для меня на первом месте.

Не хочу делать громких заявлений о том, что всегда буду должен «Спартаку», в котором прошёл все этапы — от академии до основы. Зато могу сказать, что никогда не соглашусь играть в ЦСКА. Пусть мне эти слова потом припоминают, но — никогда в жизни!» — приводит слова Ломовицкого пресс-служба «Спартака».