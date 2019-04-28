Ахметов: Всевышний Аллах дарует успех и величие только после испытаний

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов после поражения от «Краснодара» (0:2) в матче 26-го тура Российской Премьер-Лиги поблагодарил болельщиков за поддержку.

«Поистине, Всевышний Аллах дарует успех и величие только после испытаний! Спасибо за космическую поддержку! Вместе выигрываем и вместе проигрываем! ЦВБП (ЦСКА Всегда Будет Первым. — Прим. „Чемпионата“)», — написал Ахметов в своём «твиттере».

После поражения от «Краснодара» ЦСКА опустился на 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, потеряв все шансы на победу в первенстве. Команда Виктора Гончаренко имеет в активе 44 очка. В оставшихся играх турнира «армейцам» предстоит сыграть дома с «Динамо», «Ахматом» и «Крыльями Советов», а также в гостях с «Зенитом».